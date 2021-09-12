Сухогруз с тысячами тонн щебня сел на мель в Карелии

Днем в воскресенье, 12 сентября, в Онежском озере сел на мель сухогруз «Павел Лебедев». На борту судна находится 1,9 тысячи тонн щебня, сообщил источник ТАСС.

Сухогруз попал кормой в мель в порту «Ропручей» около села Рыбрека Прионежского района республики.

Судно получило пробоину, машинное отделение затопило. На сухогрузе девять членов экипажа, никто не пострадал, рассказали в МЧС Карелии.

Помех судоходству тоже нет, моряки ждут другое судно из Нижнего Новгорода, чтобы перегрузить груз и снять сухогруз с мели.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения безопасности при эксплуатации водного транспорта по факту происшествия. // Фото: uglich_ship/ВКонтакте