12 сентября 2021, 17:00
Сухогруз с тысячами тонн щебня сел на мель в Карелии
Инцидент с груженым судном произошел в Онежском озере
Днем в воскресенье, 12 сентября, в Онежском озере сел на мель сухогруз «Павел Лебедев». На борту судна находится 1,9 тысячи тонн щебня, сообщил источник ТАСС.
Сухогруз попал кормой в мель в порту «Ропручей» около села Рыбрека Прионежского района республики.
Судно получило пробоину, машинное отделение затопило. На сухогрузе девять членов экипажа, никто не пострадал, рассказали в МЧС Карелии.
Помех судоходству тоже нет, моряки ждут другое судно из Нижнего Новгорода, чтобы перегрузить груз и снять сухогруз с мели.
Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения безопасности при эксплуатации водного транспорта по факту происшествия. // Фото: uglich_ship/ВКонтакте