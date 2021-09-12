Мотоциклисты ехали на мероприятие и спровоцировали ДТП

Авария на площади Гагарина в Петрозаводске 11 сентября произошла из-за колонны мотоциклистов. Они выезжали на улицу Шотмана и перекрыли движение, запись опубликовали в сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте.

В кадре видно, что байкеры едут по зеленой стрелке светофора. Один из мотоциклистов выезжает из колонны и перегораживает дорогу.

Таким образом, мотоциклисты спокойно проезжают дальше. Но согласно ПДД они должны были пропустить двигающийся слева транспорт. Байкеры этого не сделали.

Из-за их действий один из автомобилистов не успел притормозить и врезался в машину, которая встала впереди. Это видно на 10-й секунде видео, снятого камерой компании «Ситилинк».

В комментариях к посту написали, что мотоциклисты ехали на торжественно-траурное мероприятие «Рубежи города Петрозаводска». Они хотели принять участие в захоронении солдат, погибших при защите Петрозаводска. // Фото, видео: источник