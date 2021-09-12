12 сентября 2021, 12:15
Пропавшего в Онежском озере рыбака ищут в Карелии
Житель республики отправился рыбачить на резиновой лодке и пропал
Полиция и волонтеры ищут Андрея Викторовича Горбовского , который пропал 7 сентября. Как сообщили в группе «Доброспас» ВКонтакте, мужчина еще несколько дней назад уехал на рыбалку.
В ОМВД России по Прионежскому району выяснили, что 52-летний рыбак отправился в район Клеменецкого и Оленьего острова в Онего. Он был на темно-зеленой резиновой лодке «Солар» с мотором.
С тех пор он не возвращался и не выходил на связь, о местонахождении мужчины ничего неизвестно.
Всех, кто его видел или что-то знает, просят сообщить по телефону +79114036266. // Фото: источник