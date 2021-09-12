Мужчина в Подмосковье пытался задушить третьеклассницу

Взрослый мужчина в Солнечногорске на улице набросился на третьеклассницу. По данным РИА Новости, неадекват душил девочку.

Происходящее записала камера наружного видеонаблюдения, в кадре видно, что мужчина хватает девочку сзади и тащит к припаркованным машинам. Запись на этом обрывается.

Но известно, что школьницу спасла соседка. Она услышала ее крик и спугнула мужчину.

Его нашли и задержали. Оказалось, это 38-летний приезжий из Владимирской области. Он в данный момент не имеет постоянного места жительства.

На допросе злоумышленник пояснил, что хотел отобрать у девочки телефон. Так это или нет, выяснит следствие. Возбуждено уголовное дело. // Фото: ДТП и ЧП МОСКВА и МО/Telegram, видео: 360.tv