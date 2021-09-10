В Петрозаводске открылась сельскохозяйственная ярмарка, очередей нет

Текст и фото: Антонина Кябелева

10 сентября в 10 утра в Петрозаводске возле торгового центра «Лотос Плаза» открылась традиционная сельскохозяйственная ярмарка. Как объяснили в карельском минсельхозе, в этом году ярмарку возле «Лотос Плаза» организовала Корпорация развития РК для привлечения местных товаропроизводителей и карельских фермеров.

Раньше организацию продажи вкусной продукции возле «Лотос Плазы» брал на себя гипермаркет «Сигма». Обычно эта мини-ярмарка, где преобладали продавцы из других регионов, предшествовала более крупной ярмарке, которая в последние годы проходила на улице Инженерная в начале октября. Именно на Инженерной петрозаводчане привыкли запасаться карельской капустой, картофелем, морковью и другими овощами.

В этом году из-за ремонта Октябрьского проспекта решили «подстраховаться» и в начале осени представить на Древлянке карельскую продукцию. Вопрос с организацией ярмарки на Инженерной пока остается открытым.

Мы заранее решили, что для более объективной картины ярмарку раньше часа дня посещать не стоит. Но и в обеденное время здесь было немноголюдно. На редкость погожий день и громкая жизнеутвержающая музыка внушали оптимизм. Хотелось, чтобы прилавки ломились от деликатесов и разносолов.

Недалеко от входа скромно примостился Александр с продукцией собственного производства. Консервированные огурцы за 250 рублей за литровую банку, яблоки и груши по 100 рублей за килограмм, цветочная рассада - все это результаты труда семьи пенсионеров из Мелиоративного.

В ярмарке Александр участвует впервые.

«Нужно в каждом районе мини-рынки устроить, тогда было бы здорово. А то у нас Республика Карелия, а ни одного мини-рынке нет»,

- уверен мужчина.

Рядом другой пенсионер торговал ягодами, собранными в Сямозере. Неперебранную мелкую бруснику Сергей продавал за 100 рублей за литр, перебранная шла за 120 рублей, а литр клюквы можно было купить за 150 рублей. Морошки, по словам мужчины, в этом году было мало. Варенье готовили вместе с женой. Небольшая 340-граммовая баночка морошкового варенья продавалась за 350 рублей.

Мелкие красные яблочки из Ялгубы предлагали по 60 рублей за килограмм. «Завтра малиновое варенье будет, яблочек еще привезем», - пообещала продавщица. Она тоже участвует в ярмарке впервые.

В ответ на вопрос о первых впечатлениях женщина рассмеялась:

«Пока не поняла. Поняла, что второго человека нужно. Одной тяжело».

По ее словам, яблоки и рассада с утра очень хорошо продавались.

Чего действительно в изобилии – это зелени. Длинный прилавок с горами зеленой продукции сразу же привлекал внимание. Пучок шпината, кинзы, петрушки, укропа по ценам от 100 до 150 рублей.

В закрытом просторном шатре комфортно разместились прилавки с народным промыслом. Деревянные ложки, полотенца, прихватки, скатерти, брелоки, расчески - в общем, «классика жанра». Галина Александровна сама занимается росписью по дереву, сама и продает. Женщина тут же пригласила меня в музей изобразительных искусств, где у нее завтра состоится мастер-класс.

Фермеры из Олонца и Туксы, торгующие картофелем и капустой, откровенно скучали. Они традиционно участвуют в ярмарках и привыкли к очередям.

К самой организации торговли у них претензий нет.

«Вот только очередей не видно. Мы привыкли к очередям»,

- несколько разочарованно сказал Антон из Туксы.

Покупатели тоже были не в восторге.

«Я разочарована. Выбор очень маленький. Всего хочется побольше. На Инженерной было намного лучше»,

- сказала Галина Александровна.

Она даже готова мириться с довольно высокими ценами, но ей не хватает разнообразия.

Другая покупательница Вера Николаевна и вовсе ушла с ярмарки с пустой сумкой. По ее мнению, и ассоримент крайне скудный, и цены высокие.

В этом году картофель и капуста оказались в одной цене - 30 рублей за килограмм, огурцы на ярмарке предлагали за 80 рублей, перец «Ласточка» - за 85 рублей. В общем, заметно дороже, чем в крупных супермаркетах.

Я обнаружила только один фруктово-овощной прилавок с заграничной продукцией. Цены были соответствующие. К примеру, крупные молдавские сливы шли по 170 рублей за килограмм, а нектарины из Азербайджана – за 190 рублей.

Рыбы я не нашла вовсе, а на мясо в некоторых ларьках было даже неприятно смотреть, настолько неаппетитно оно выглядело.

При этом килограмм свинины на кости продавался за 350 рублей, а говядины на кости – 450 рублей. Телятина из Деревянного внешне выглядела более симпатично, но и цена была соответствующей - от 450 до 600 рублей за килограмм.

Традиционно несколько павильонов занимал карельский мед. В этом году, рассказал Андрей, торгующий сладкой продукцией из Кондопожского района, килограмм меда подорожал в среднем 150 рублей. Андрей продает мед по 850 рублей за килограмм. Мужчина объяснил, что очень выросли в цене лекарства для пчел и другая, как он выразился, «приблуда».

В одном из ларьков я встретила свежую морошку по 1000 рублей за килограмм. «Уже последняя», - предупредили меня.

Хлебобулочные изделия, петрозаводские пельмени из оленины, местные шоколадные изделия ручной работы по весьма негуманным ценам, - собственно говоря, вот и весь основной ассортимент нынешней ярмарки. Сложно не согласится с покупателями, что получилось, мягко говоря, очень скромно.

Ярмарка будет работать три дня – с 10 по 12 сентября с 10 до 18 часов.

Хочется верить, что она лишь первый блин, который часто бывает комом, а впереди нас ждет продуктовое разнообразие по доступным ценам на улице Инженерная. Куда, надеюсь, покупатели доберутся по качественно отремонтированному Октябрьскому проспекту…