Россиянам раскрыли смертельную опасность домашних консервов

Употребление домашних солений и других заготовок может серьезно подорвать здоровье человека. Главную опасность несут возбудители ботулизма. Это болезнь, которая вызывает тяжелое поражение нервной системы, предупреждает Роспотребнадзор.

По данным ведомства, возбудители болезни живут только в местах, в которые нет доступа кислорода. Таким образом, заготовки становятся идеальным местом для развития спорообразующей палочки Clostridium botulinum.

При этом банка может не вздуваться, а внешний вид, запах и вкус продуктов не меняется. Как отмечают специалисты, в домашних условиях невозможно качественно отмыть продукты от спор возбудителей ботулизма и частичек почвы.

В Роспотребнадзоре напомнили, что домашние заготовки стоит хранить исключительно в погребе или холодильнике. При употреблении их стоит подвергать 15-20-минутной термической обработке.

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