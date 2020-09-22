Эксперт рассказал, почему опасно хранить пенсию на банковской карте

Российский пенсионер может столкнуться с приостановкой выплаты страховой пенсии, если в течение полугода он не снимает деньги со своей банковской карты. Об этом рассказал финансовый эксперт Михаил Коган, его слова приводит агентство «Прайм».

По словам специалиста, таким образом государство пытается защитить себя от лишних трат. Предполагается, что пенсионер может эмигрировать в другую страну или умереть. При этом информация об этом по какой-то причине не поступает в Пенсионный фонд.

В этом случае получателю пенсии придется вновь обращаться с заявлением в Пенсионный фонд для того, чтобы выплаты возобновились.

Как отметил Коган, проблемы с картой могут возникнуть и в случае, когда копятся какие-то долги, например по ЖКХ. Если выдано исполнительное производство, то приставам не составит труда заблокировать карту для списания необходимых средств.