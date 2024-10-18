Россиянам назвали ягоды для профилактики рака

Некоторые ягоды могут быть полезны для профилактики рака. Об этом рассказала диетолог Марият Мухина, слова специалиста приводит Life.

В частности, доктор медицинских наук раскрыла пользу синих ягод, таких как черника и голубика. Как отметила врач, эти продукты содержат особые вещества - антоцианы. Они обладают мощными антиоксидантными свойствами, защищая клетки от окислительного стресса, что может предотвратить мутации в ДНК и развитие раковых клеток.

Также Мухина рассказала о пользе малины, содержащей эллаговую кислоту. Это вещество способно уничтожать опухолевые клетки и предотвращать появление метастазов. Такие данные были получены в результате опытов на мышах, добавила медик. // Фото: unsplash.com / Annemarie Grudën