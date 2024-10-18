18 октября 2024, 18:37
Два человека погибли после опрокидывания лодки на Ладоге
Спасатели Ленинградской области вытащили из воды живого человека после инцидента на Ладожском озере
Вечером 17 октября на Ладожском озере произошла трагедия. Об этом сообщает паблик аварийно-спасательной службы Ленинградской области.
Спасателям поступила информация о том, что в акваторию озера вышла лодка с тремя мужчинами. На берег они не вернулись. Искать пропавших отправились сотрудники поисково-спасательного отряда города Новая Ладога.
Вскоре специалисты обнаружили перевернутую лодку. Рядом с ней в воде находился один из мужчин. Его подняли на борт и доставили на берег, где передали медикам.
Также спасатели обнаружили двух погибших. Их тела были доставлены на большую землю и переданы сотрудникам полиции. Обстоятельства трагедии предстоит установить компетентным органам. // Фото аварийно-спасательной службы Ленобласти