Два человека погибли после опрокидывания лодки на Ладоге

Вечером 17 октября на Ладожском озере произошла трагедия. Об этом сообщает паблик аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

Спасателям поступила информация о том, что в акваторию озера вышла лодка с тремя мужчинами. На берег они не вернулись. Искать пропавших отправились сотрудники поисково-спасательного отряда города Новая Ладога.

Вскоре специалисты обнаружили перевернутую лодку. Рядом с ней в воде находился один из мужчин. Его подняли на борт и доставили на берег, где передали медикам.

Также спасатели обнаружили двух погибших. Их тела были доставлены на большую землю и переданы сотрудникам полиции. Обстоятельства трагедии предстоит установить компетентным органам. // Фото аварийно-спасательной службы Ленобласти