Звезда шоу «Холостяк» умерла в 31 год

В Новосибирске скончалась модель Playboy и звезда шоу «Холостяк» Вероника Мурашкина. Ей был всего 31 год. О смерти девушки пишет издание ngs.ru.

По информации источника, Мурашкиной не стало в ночь на 17 октября. О кончине модели сообщил ее знакомый. Отмечается, что в 2020 году девушка попала в серьезное ДТП - ее сбил пьяный водитель. Мурашкина долго лечилась, ее ногу буквально заново собирали по кусочкам. О карьере модели девушке пришлось забыть.

В последнее время ее одолела новая напасть - возникли серьезные проблемы с легкими. Справиться с этой болезнью Мурашкина уже не смогла.

Вероника Мурашкина принимала участие в шоу «Холостяк» в 2017 году. Вместе с другими девушками она боролась за сердце звезды «Интернов» Ильи Глинникова. Мурашкина покинула программу в последней серии проекта. // Фото: unsplash.com / Zaeo