15 мая 2024, 20:42
Россиянам назвали способ улучшить сон
Российский врач назвал лайфхак для хорошего сна
Российский врач Сергей Агапкин назвал способ улучшить сон. Слова телеведущего приводит «Лента.ру».
Специалист отметил, что улучшить качество сна может проветривание помещения. Однако если прохладнее не стало, можно прибегнуть к компрессу.
«Можно намочить полотенце в холодной воде, отжать его и сделать прохладный компресс на голову перед сном. Это существенно облегчает наступление сна», - заявил медик. // Фото: unsplash.com / Davidcohen