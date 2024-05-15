Остатки маткапитала могут начать выдавать на руки

Минтруд РФ задумался о возможности предоставить гражданам право получать остатки средств маткапитала на руки. Об этом заявил глава ведомства Антон Котяков, передает «Российская газета».

Сейчас на лицевых счетах каждого из получателей материнского капитала есть остатки. Они разные: у кого-то очень небольшие, а некоторым хватит на оплату кружков для детей или частного детсада.

Общая сумма остатков на счетах почти миллиона россиян составляет 4,7 миллиарда рублей.

- Стоит обсудить с Минфином возможность выдачи этих остатков людям с тем, чтобы нам не заниматься администрированием этих остатков у себя,

- отметили в Минтруде.

Ранее счетная палата уже уведомляла о наличии неиспользованных средств материнского капитала. // фото: freepik.com