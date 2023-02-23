Россиянам назвали самую вредную для желудочно-кишечного тракта еду

Диетолог Светлана Павличенко перечислила самые вредные для желудочно-кишечного тракта продукты. Слова специалиста приводит «Газета.ру».

Как отметила врач, наибольший ущерб ЖКТ наносят богатые сахаром и бедные пищевыми волокнами продукты. Она отнесла к ним сладости, пакетированные соки, красное мясо и мясопродукты.

Самыми вредными для желудочно-кишечного тракта являются продукты глубокой переработки, содержащие различные химические вещества. Она пояснила, что для нормальной работы ЖКТ нужны пищевые волокна, участвующие в усвоении питательных веществ.

«Продукты глубокой переработки содержат рафинированные углеводы, лишенные пищевых волокон. При регулярном злоупотреблении они нарушают нормальную работу кишечника», - сказала врач.

Чрезмерное увлечение сахаром, в свою очередь, может нарушить баланс кишечного микробиома, а также привести к жировому перерождению печени, подытожила специалист. // Фото: unsplash.com