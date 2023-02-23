Кража 60 килограммов золота совершена в российском регионе

В Забайкальском крае по горячим следам раскрыта кража 60 килограммов золота из автомобиля фельдъегерской службы. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, преступление было совершено 22 февраля. Десятки килограммов драгоценного металла были похищены из автомобиля «Урал», принадлежащего фельдъегерской службе. Машина перевозила золото с рудника.

По подозрению в совершении кражи задержаны трое жителей Читы 1983 и 1984 годов рождения. По информации МВД, они тщательно готовились к операции. Мужчины заранее прибыли в район, откуда перевозилось золото, соблюдали меры конспирации, не общались с местными жителями, ночевали в машине в лесу, еду готовили на костре. После совершения кражи похищенное золото они спрятали в снегу на обочине трассы. Оперативникам удалось найти украденное.

Подозреваемые находятся в ИВС. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. // Фото: unsplash.com