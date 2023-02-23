Двое молодых рабочих сорвались с многоэтажки и погибли в Ленобласти

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело после гибели двух рабочих. Мужчины 2002 и 2004 годов рождения сорвались с высоты, сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, трагедия произошла во Всеволожске. Двое мужчин проводили работы по ремонту кровли многоэтажки на высоте 12-го этажа. Завершив работу, они стали спускаться вниз на маятниковом подъемнике, который предназначен для транспортировки стройматериалов. Трос оборвался, и подъемник обрушился. Рабочие упали вниз и умерли на месте от полученных травм.

Следователи осмотрели место ЧП, опросили других работников, изъяли необходимую документацию. Назначены экспертизы. // Фото: unsplash.com