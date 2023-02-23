Военный самолет упал в Белгородской области, пилот погиб

В Белгородской области потерпел катастрофу самолет Минобороны. Об этом сообщает ТАСС.

«После выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области потерпел катастрофу самолет Су-25 ВКС России. Летчик погиб»,

- приводит агентство сообщение министерства. Уточняется, что самолет потерпел крушение в безлюдной местности, жертв на земле нет.

По предварительной информации, причиной катастрофы стала техническая неисправность. Тело погибшего пилота обнаружено, для его транспортировки прибыл военный вертолет. // Фото: unsplash.com