23 февраля 2023, 12:09
Военный самолет упал в Белгородской области, пилот погиб
Штурмовик Су-25 потерпел катастрофу при возвращении на аэродром базирования
В Белгородской области потерпел катастрофу самолет Минобороны. Об этом сообщает ТАСС.
«После выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области потерпел катастрофу самолет Су-25 ВКС России. Летчик погиб»,
- приводит агентство сообщение министерства. Уточняется, что самолет потерпел крушение в безлюдной местности, жертв на земле нет.
По предварительной информации, причиной катастрофы стала техническая неисправность. Тело погибшего пилота обнаружено, для его транспортировки прибыл военный вертолет. // Фото: unsplash.com