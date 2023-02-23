В Карелии выявили 138 зараженных коронавирусом за сутки

За последние сутки в России выявлен 14 721 новый случай заражения коронавирусом. Умерли 37 человек. Такую статистику приводит оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

В Карелии - 138 новых инфицированных. В больницы пришлось доставить 20 человек с ковидом.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь унесла жизни 395 938 человек. Общее число случаев заражения превысило 22,21 миллиона. // Фото: unsplash.com