Проверять водителей на состояние опьянения в России будут по-новому

С 1 марта в России вступают в силу новые правила проверки водителей на состояние алкогольного опьянения. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно внесенным изменениям, инспекторы ГИБДД смогут проводить «продувку» водителя без понятых, но под видеозапись. Новые правила утверждены правительством, соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации в конце 2022 года.

Поводом для проверки водителя на состояние опьянения станут запах алкоголя изо рта, неустойчивость тела, нарушение речи или несоответствующее обстановке поведение. Такая норма была прописана в КоАП как применимая, а теперь она появилась в правилах освидетельствования. // Фото: ГИБДД Петрозаводска