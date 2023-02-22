Отцам разрешили превращать материнский капитал в пенсию

Российское правительство поддержало законопроект, который предусматривает право отцов использовать маткапитал на формирование пенсии. Об этом пишут «Известия».

Принятие такого закона не потребует выделять дополнительные средства, так как не расширится круг получателей денег.

Просто отцов детей приравняют к матерям в праве распоряжения семейным капиталом для формирования накопительной части пенсии. Сейчас они могут получать материнский капитал вместо матери, если она умерла, лишена родительских прав или мужчина усыновил ребенка в одиночку.

Однако потратить деньги он может только на улучшение жилищных условий, ежемесячные выплаты, обучение детей, помощь детям с инвалидностью. // фото: pixabay.com