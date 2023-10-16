Россиянам назвали разрушающую печень привычку

Телеведущая Елена Малышева и гастроэнтеролог Игорь Городокин назвали привычку, которая может привести к проблемам с печенью. Слова специалистов цитирует «Лента.ру».

Как отметили врачи, незащищенный секс может навредить печени. Чтобы избежать риска заражения гепатитом, медики посоветовали воздерживаться от беспорядочных половых связей. Половые инфекции и гепатит разрушают печень, отметили специалисты.

«Или при беспорядочных связях использовать презерватив. Презерватив - друг печени», - добавила Малышева. // Фото: unsplash.com / Maru Lombardo