16 октября 2023, 21:28
Россиянам назвали разрушающую печень привычку
Специалисты связали незащищенный секс с риском проблем с печенью
Телеведущая Елена Малышева и гастроэнтеролог Игорь Городокин назвали привычку, которая может привести к проблемам с печенью. Слова специалистов цитирует «Лента.ру».
Как отметили врачи, незащищенный секс может навредить печени. Чтобы избежать риска заражения гепатитом, медики посоветовали воздерживаться от беспорядочных половых связей. Половые инфекции и гепатит разрушают печень, отметили специалисты.
«Или при беспорядочных связях использовать презерватив. Презерватив - друг печени», - добавила Малышева. // Фото: unsplash.com / Maru Lombardo