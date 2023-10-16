Бархатный сезон на российских курортах продлится еще неделю

Бархатный сезон на черноморских курортах России закончится к 24 октября. При этом уже сейчас температура воды в море больше подходит для людей, привыкших к прохладе. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, его слова приводит ТАСС.

Так, сейчас в Сочи еще тепло. Температура воды составляет 20 градусов, воздуха - 21-22 градуса. Однако уже со вторника начнется похолодание. Воздух не прогреется выше 20 градусов, остынет и Черное море.

«Это не запрет на купание. Для многих взрослых людей и такая температура комфортна. Тем более в конце недели температура воздуха повысится до 23-25 градусов», - отметил известный метеоролог. // Фото «Петрозаводск говорит»