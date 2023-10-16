Россиянам рассказали об индексации пенсий в ближайшие годы

В Счетной палате раскрыли данные о планируемой индексации пенсий в 2024-2026 годах. Информацию публикует ТАСС.

Так, в 2024 году пенсии неработающих пенсионеров будут повышены на 7,5%, это случится 1 января. В 2025 году индексация пройдет дважды. С 1 февраля пенсии повысят на 4,5%, с 1 апреля - еще на 2,2%. В 2026 году индексация также будет проведена в феврале и апреле - на 4% и 2,3%.

Средняя пенсия неработающего пенсионера должна увеличиться к 2026 году до 25 590 рублей.

Количество пенсионеров будет сокращаться. Если в 2024 году их будет, по плану, 43,512 миллиона, то в 2026 году - 43,322 миллиона.

Также отмечается, что повышение размеров социальных выплат и государственных пособий запланировано ежегодно с 1 февраля на уровне прогнозируемой инфляции предыдущего года, в 2024 году - на 7,5%, в 2025 году - на 4,5%, в 2026 году - на 4%. // Фото «Петрозаводск говорит»