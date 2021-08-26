Россиянам назвали продукты «осеннего рациона»

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов страны Наталья Круглова в беседе с изданием «Москва 24» рассказала об особенностях осеннего рациона питания. По словам эксперта, ежедневное меню должно включать 400–500 граммов фруктов и овощей. Обратить внимание стоит на сезонные продукты такие как, сладкий перец, помидоры. По словам Кругловой, эти продукты содержат витамин С, необходимый для профилактики инфекционных заболеваний.

Также врач посоветовала обратить внимание и на сезонные фрукты. Яблоки, сливы, персики и абрикосы сейчас содержат максимум витаминов и минералов, а также не подвергаются длительному хранению, уточнила она.

Кроме того осенью важно употреблять сложные углеводы. В частности, крупы, зерновой хлеб, макароны, мясо, рыбу и молочные продукты. Также диетолог обратила внимание на то, что осенью может развиваться дефицит витамина D. Специалист рекомендует употреблять его медикаментозно в небольших дозах для профилактики.

«Лечебную дозу может назначить только врач после лабораторной диагностики, когда проверит уровень витамина D у пациента», - подчеркнула Круглова. (фото RitaE, pixabay.com)