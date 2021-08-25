Онкологи раскрыли способы снизить риск возникновения рака

Ожирение в скором времени возглавит список причин возникновения онкологии, пишет издание Focus.de, обративший внимание на обновленные рекомендации Всемирного фонда по исследованию рака. К ожирению в свою очередь могут приводить неправильное питание и отсутствие физических нагрузок. Также среди основных причин рака - курение и употребление спиртного, пишет РИА Новости.

В рекомендациях фонда говорится о том, что физическая активность и диета могут снизить риск онкологии на 30-40%. Специалисты считают, что в ежедневное меню необходимо включить большое количество цельнозерновых, бобовых, фруктов и овощей. В день нужно съедать около 400 граммов упомянутых продуктов. Из овощей специалисты не рекомендуют употреблять те, ы которых содержится большое количество крахмала, например, картофель. Для сохранения нормы 30 граммов клетчатки в день следует налегать на непереработанные бобовые и зерновые.

Эксперты рекомендуют отказаться от фастфуда и других заранее приготовленных блюд, выпечки и сладостей. Что касается краснаго мяса (говядина и свинина), колбасных изделий, то специалисты не советуют употреблять эти продукты более трех раз в неделю (350-500 граммов).

Из рациона питания нужно исключить газированные напитки, смузи и холодный чай. Также не стоит употреблять алкоголь (максимально возможная норма - два бокала в день для мужчин, и один - для женщин), считают авторы рекомендаций. Для профилактики рака толстой кишки, груди и матки, специалисты советуют выполнять получасовые физические упражнения трижды в неделю либо ежедневно прогуливаться в течение 30 минут. (фото Daria-Yakovleva, pixabay.com)