Названы напитки, повышающие риск развития рака кишечника

Употребление соков, газировки и энергетиков увеличивает риск раннего возникновения рака толстой кишки в два раза. Об этом в «Инстаграме» написала онколог Елена Смирнова, ссылаясь на исследование врачей Вашингтонского университета.

Уточняется, что исследование проводилось с участием 95 тысяч женщин на протяжении 14 лет. У женщин, которые ежедневно выпивали более полулитра сладких напитков, в два раза чаще встречался рак толстой кишки, пишет «Лента.ру».

У подростков, которые регулярно употребляли сладкие напитки, риск возрастал на треть. Медик отметила, что точные причины пока не ясны. Возможно, пагубное влияние сладких напитков можно объяснить увеличением количества опасных штаммов бактерий в кишечнике, развитием ожирения и местного воспаления в стенке кишки.

«Касается ли все это домашнего компота? Американцы обычно не пьют этот напиток, поэтому о нем ни слова в исследовании. Но, я думаю, касается, если вы кладете туда много сахара», - заключила Смирнова. (фото Lernestorod, pixabay.com)