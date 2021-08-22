Диетолог раскрыла способ снизить уровень «плохого» холестерина

Диетолог Дюрдане Кескинер раскрыла способ снизить уровень «плохого» холестерина без лекарств. По словам специалиста, в организме должен быть баланс между «хорошим» и «плохим» холестерином. Снизить «плохой» помогут регулярные занятия спортом и правильное питание, пишет «Лента.ру» со ссылкой на газету Sözcü.

Кескинер считает, что следует отдавать предпочтение ненасыщенным жирам, избегать твердых жиров, таких как маргарин и сало. Эксперт считает, что не нужно употреблять жирное мясо, колбасные изделия и фастфуд. А среди молочных продуктов, по ее мнению, нужно отдавать предпочтение нежирным.

Кескинер рекомендует регулярно употреблять овсяные отруби, орехи, рыбу, яблоки, чеснок, репчатый лук. Также полезны для снижения уровня «плохого» холестерина грейпфруты, яблоки, груши, оливковое масло и чай. (фото webandi, pixabay.com)