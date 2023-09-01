Россиянам назвали опасную позу для сна

Офтальмолог Дмитрий Дементьев назвал распространенную привычку, которая может нанести вред зрению человека. Специалист выступил в программе «О самом главном» на канале «Россия 1», слова врача приводит «Лента.ру».

Дементьев отметил, что привычка спать лицом в подушку может привести к глаукоме.

«У некоторых людей, а именно у людей в возрасте 60 лет и старше, меняется анатомия глаза, и, когда мы лежим лицом в подушку, мы можем надавить на глазное яблоко и замедлить циркуляцию внутриглазной жидкости»,

- рассказал специалист.

Медик отметил, что глаукома не лечится. При этом заболевании страдает зрительный нерв, и зрение ухудшается безвозвратно, если глаукома в запущенном состоянии. // Фото: unsplash.com / Davidcohen