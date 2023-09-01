В России запретили использовать шины не по сезону

В России с 1 сентября вступил в силу запрет использования шин не по сезону. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно постановлению правительства запрещено использовать шипованную резину в летние месяцы. В зимние месяцы нельзя будет ездить на летней резине.

Также нельзя использовать шины, размерность, категория и несущая способность которых не предусмотрены изготовителем, а также при наличии пробоев или порезов, обнажающих корд.

В постановлении кабмина также предусматриваются некоторые послабления по другим пунктам. Так, более не является основанием для запрета эксплуатации отсутствие аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя.

Напомним, ранее сообщалось о том, что россиянам запретили вешать гаджеты на лобовое стекло автомобиля. // Фото «Петрозаводск говорит»