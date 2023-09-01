Врач оценил опасность нового штамма коронавируса

Эпидемиолог Вадим Покровский считает, что явной угрозы из-за появления в мире нового штамма коронавируса и его быстрого распространения нет. Слова специалиста приводит «Лента.ру».

«Сегодня распространяется новый штамм. Там есть ряд мутаций. Но в принципе они напоминают предшествующие варианты. Это естественный процесс. У вируса отбираются те штаммы, которые немножко отличаются по своему генному составу. У них антигены другие, поэтому не все антитела, которые выработались предыдущим штаммом, на них воздействуют»,

- рассказал врач.

Медик отметил, что многие россияне уже имеют иммунитет к Covid-19. Кто-то вакцинировался, кто-то переболел.

Специалист отметил, что оснований для беспокойства сейчас нет. В случае угрозы Роспотребнадзор примет меры и оповестит людей, подчеркнул Покровский. // Фото «Петрозаводск говорит»