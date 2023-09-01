Россиянам пообещали теплую и беспокойную зиму

Предстоящая зима в нашей стране не будет соответствовать понятию «русская». Она будет беспокойной и в целом теплой, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец, слова метеоролога приводит РИА Новости.

Тишковец отметил, что зима в России пройдет под патронажем климатического феномена Эль-Ниньо. Колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана будут оказывать заметное влияние на погоду на всей планете. В России, в частности, увеличится повторяемость атлантических циклонов с северо-запада.

Что касается температуры воздуха, то в декабре норма будет превышена на 1-2 градуса, в январе - на 3-4 градуса, а в феврале - и вовсе на 4-5 градусов. При этом конец зимы будет довольно снежным - ожидается на 20-40% осадков сверх нормы.

Тишковец отметил, что зимой короткие периоды похолодания будут сменяться затяжными оттепелями, опасными ледяными дождями и гололедными явлениями. Весна в 2024 году при этом должна прийти раньше обычных сроков. // Фото «Петрозаводск говорит»