Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Москве

В Москве прогремел мощный взрыв в жилом доме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.

По данным источника, инцидент произошел на северо-западе города. В руках у мужчины в квартире жилого дома взорвалось неустановленное устройство. По предварительной информации, произошла детонация мощной петарды или взрывчатки.

В результате инцидента мужчина погиб. На месте работает следственно-оперативная группа. // Фото: unsplash.com / Egor Ivlev