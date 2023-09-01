Глава Центробанка намекнула на дальнейшее повышение ключевой ставки

На ближайшем заседании совета директоров Центробанка ключевая ставка не будет снижена. Более того, не исключено, что она будет дополнительно повышена в ближайшее время. Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, ее слова приводит ТАСС.

Снижать ключевую ставку регулятор начнет только тогда, когда убедится в устойчивом снижении цен, отметила Набиуллина.

«Я напомню, что мы на внеочередном заседании повысили ставку именно из-за эскалации рисков для инфляции, и в этом ситуация отличается от того, что было в конце 2014 года, начале прошлого»,

- сказала глава ЦБ.

Также Набиуллина намекнула на возможное увеличение ключевой ставки, поскольку это должно привести к укреплению рубля. Банк России допускает сохранение показателя и не исключает целесообразность его дальнейшего увеличения, пояснила она. // Фото «Петрозаводск говорит»