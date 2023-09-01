01 сентября 2023, 16:46
Россия

Глава Центробанка намекнула на дальнейшее повышение ключевой ставки

На ближайшем заседании совета директоров ЦБ ключевую ставку точно не снизят

На ближайшем заседании совета директоров Центробанка ключевая ставка не будет снижена. Более того, не исключено, что она будет дополнительно повышена в ближайшее время. Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, ее слова приводит ТАСС.

Снижать ключевую ставку регулятор начнет только тогда, когда убедится в устойчивом снижении цен, отметила Набиуллина.

«Я напомню, что мы на внеочередном заседании повысили ставку именно из-за эскалации рисков для инфляции, и в этом ситуация отличается от того, что было в конце 2014 года, начале прошлого»,

- сказала глава ЦБ.

Также Набиуллина намекнула на возможное увеличение ключевой ставки, поскольку это должно привести к укреплению рубля. Банк России допускает сохранение показателя и не исключает целесообразность его дальнейшего увеличения, пояснила она. // Фото «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
Центробанк
Эльвира Набиуллина
ключевая ставка
цены
Экономика