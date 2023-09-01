01 сентября 2023, 16:03
Россия

Младенец упал с кровати под Москвой и умер

В Московской области выясняют обстоятельства смерти пятимесячного мальчика

В Московской области пятимесячный ребенок упал с кровати и через некоторое время умер. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Подмосковье сегодня».

По данным источника, инцидент произошел в поселке Новый городок. Младенец упал с родительской кровати. После этого мальчика осмотрел врач, который не увидел ничего страшного в его состоянии.

Однако уже на следующий день ребенку стало намного хуже, он впал в кому. Мальчика доставили в детскую больницу, но медики не смогли его спасти. // Фото: unsplash.com / Io & Tech

Обсудить
Метки: 
московская область
младенец
смерть
падение
больница