Россиянам назвали наиболее вредные для сердца продукты

Кардиолог Юрий Конев перечислил продукты, которые особенно опасны для здоровья сердца. Слова специалиста приводит издание News.ru.

Как отметил Конев, употребление кислых, соленых и моченых продуктов влияет на работу почек, ответственных за выработку гормонов, регулирующих артериальное давление.

«Чрезмерное употребление избыточной соли неблаготворно влияет на течение ряда сосудистых заболеваний. Остается актуальной проблема избыточного холестерина - жирное мясо, жирные молочные продукты. На сердце негативно влияет и большое количество сахара»,

- сказал врач.

Специалист добавил, что работу сердца также ухудшают алкоголь, фастфуд, газировка и кондитерские изделия. Эти продукты можно употреблять только в малых количествах, предупредил медик. // Фото: unsplash.com / Nrd