Женщина родила дома и сожгла младенца в печке

В Приморском крае женщина родила ребенка в собственном доме, после чего сожгла его в печи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру и управление Следственного комитета региона.

Страшный случай произошел в поселке Оленевод. Местные жители обратились к силовикам и сообщили, что их соседка родила в домашних условиях, после чего новорожденный пропал.

Мать пояснила стражам порядка, что во время беременности на учете у медиков не состояла, родила, а затем избавилась от младенца. Селянка рассказала, что сожгла ребенка в печи.

Правоохранители осмотрели дом, но младенца не нашли. Также специалисты не обнаружили никаких следов того, что в помещении происходили роды.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве матерью новорожденного ребенка. Ведется следствие. // Фото: прокуратура Приморского края / Telegram