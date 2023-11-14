Движение по «Коле» осложнится на несколько часов

В среду, 15 ноября, на 31-м километре трассы «Кола» в Ленинградской области возможны пробки. Об этом сообщает Упрдор «Северо-Запад».

В период с 11 до 15 часов на этом участке магистрали будет перекрыта одна полоса в сторону Мурманска. На второй полосе будет введено ограничение скорости в 40 км/ч.

Всего в этом месте трасса имеет четыре полосы. В сторону Санкт-Петербурга ограничений не будет.

Ограничения вводятся из-за работ по устройству фундаментов опор наружного освещения. // Фото: unsplash.com / Lucian Alexe