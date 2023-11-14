Медик попросила не увлекаться квашеной капустой некоторых людей

Диетолог Наталья Круглова рассказала о том, кому стоит с осторожностью употреблять квашеную капусту. Слова специалиста приводит издание News.ru.

Из-за высокого содержания соли людям с болезнями почек и гипертоникам стоит не увлекаться этим продуктом, отметила Круглова. Помимо этого, существует и индивидуальная непереносимость.

«Чаще всего она проявляется при заболеваниях кишечника, желудка. Не стоит ее совсем исключать, только основываясь на самом факте наличия проблем с ЖКТ», - заверила врач.

При этом при заболеваниях ЖКТ употребление квашеной капусты не запрещено. Она может хорошо усваиваться, поскольку содержащиеся в ней пищевые волокна расщепляются и перевариваются. Диетолог добавила, что порой свежая капуста вызывает вздутие, а квашеная усваивается без проблем. // Фото: unsplash.com / Kelsey Todd