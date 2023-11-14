Умер известный российский рок-музыкант

Умер один из основателей группы «Алиса» Андрей Шаталин. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице коллектива в соцсети.

Андрею Шаталину было 63 года. Он стоял у истоков «Алисы», был гитаристом этой группы с 1983 года. Музыкант окончательно покинул коллектив в 2003 году.

Причины смерти Шаталина и дата прощания с ним не раскрываются. // Фото: unsplash.com / Caleb Hernandez Belmonte