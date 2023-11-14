Мужчина зарезал дочь-подростка, жену и мать в российском регионе

В Курской области мужчина перерезал членов своей семьи. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным ведомства, трагедия произошла ранним утром 13 ноября на хуторе Сеймский. 41-летний местный житель в ходе ссоры схватил нож и убил свою 16-летнюю дочь, 41-летнюю жену и 62-летнюю мать-инвалида.

По факту массового убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. На месте трагедии проводятся следственные действия.

Прокуратура области взяла на контроль ход расследования дела. // Фото: unsplash.com / lilartsy