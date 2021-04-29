Россиянам напомнили, какие продукты можно освящать на Пасху

Настоятель московского храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, протоиерей Павел Великанов в беседе с РИА Новости рассказал, что можно освящать на Пасху.

По словам священнослужителя, освящать можно все продукты, которые используют для праздничной трапезы. Но при этом нужно помнить, что этот процесс нужен для единения людей через «совместное вкушение», а не для того, чтобы «пищеварение выскочило на космический уровень».

«Мы все-таки не просто хотим, чтобы качество нашего пищеварения при освящении продуктов выскочило на космический уровень, а мы хотим, чтобы через совместное вкушение продуктов мы стали ближе, дружнее и любовнее друг к другу»,

- сказал протоирей.

Богослов Стефан Домусчи рассказал, что мясную продукцию можно освящать во дворе храма, но не в его стенах. По его словам, существует церковная традиция, согласно которой в храм нельзя заносить мясо.

«Дело не в том, что мясо может что-то осквернить, но раз есть такая традиция, хорошо бы сало, окорока, колбасы в храм не приносить - чтобы никого не смущать и не расстраивать»,

- сказал богослов.

В этом году главный праздник христиан отмечается 2 мая. Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал о пасхальных богослужениях в храмах столицы Карелии. 1 мая в Крестовоздвиженском соборе на улице Волховская с 13 до 18 будут освящать куличи и яйца, а в 23:30 начнется пасхальная служба. 2 мая в 23:20 в соборе Александра Невского пройдут пасхальное боослужение, литургия святителя Иоанна Златоуста. (фото pronedra.ru)