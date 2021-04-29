29 апреля 2021, 09:30
Оперштаб сообщил о новой смерти от внебольничной пневмонии в Карелии
Пожилой мужчина скончался от легочной инфекции, это 136-я смерть в республике от внебольничной пневмонии
В региональном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в Карелии рассказали о новом летальном исходе от внебольничной пневмонии.
За прошедшие 24 часа в Карелии от внебольничной пневмонии умер мужчина 1947 года рождения. У умершего пациента была тяжелая сопутствующая патология сердечно-сосудистой и центральной нервной систем. Результат теста на COVID-19 у мжчины был отрицательный.
Также были госпитализированы 19 человек с внебольничной пневмонией.
Всего с 1 апреля 2020 года были госпитализированы 5842 пациента, 136 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода). Всем проводят исследования на коронвирус. (фото: tengrinews.kz)