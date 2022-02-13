Россиян предупредили о штрафах за остекление балконов

За незаконное остекление балконов могут оштрафовать на сумму до 50 тысяч рублей и даже потребовать убрать конструкцию. По словам юриста Василия Данилова, такие меры применяют в особых случаях.

Новые правила пользования жилыми помещениями вступают в силу с 1 марта. Они распространяются не только на физических лиц, но и компании. Как и прежде, владельцам жилья или нанимателям прежде чем остеклить балкон, нужно получить разрешение.

«Собственниками жилья необходимо получить в архитектурной инспекции специальное разрешение на перепланировку балкона, для того чтобы убедиться о возможности изменений, которая предполагается проектом строительства дома»,

- сказал агентству «Прайм» специалист. Получить такое разрешение должен собственник недвижимотси.

Новые нормы не имеют обратной силы, поэтому арендаторам и собственникам, у которых уже остеклены балконы, волноваться не нужно. Однако вопрос в том, как надзорные органы установят давность остекления и обшивки.

За нарушения правил предусмотрен штраф в размере пяти тысяч рублей с демонтажем конструкции, которая не соответствует архитектурным требованиям. Данилов предположил, что правила Минстроя не приведут к массовому демонтажу конструкций. По его мнению, такой мерой могут воспользоваться, если остекление портит внешний вид фасада дома, являющегося культурным наследием, мешает соседям или угрожает безопасности. (фото socialinform.ru, meko-nt.ru)