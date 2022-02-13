13 февраля 2022, 14:00
Петрозаводчанин снял на видео, как подлодка проходит по Босфору
Мужчина помахал рукой русской субмарине, а ему с палубы махнули в ответ
Петрозаводчанин, оказавшийся на отдыхе в районе Босфора, рассказал о необычной встрече.
Мужчина снял на видео, как российская субмарина проходит по узкому проливу между Европой и Малой Азией.
«Не каждый день такое увидишь. Наша подлодка под Андреевским флагом шла в Черное море, и это сегодня - сразу после полудня»,
- рассказал мужчина.
«Я помахал нашим рукой, а мне с палубы лодки помахали в ответ!» - радостно поделился с нашей редакцией петрозаводчанин. (фото и видео читателя «Петрозаводск говорит»)