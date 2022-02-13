13 февраля 2022, 14:00
Россия

Петрозаводчанин снял на видео, как подлодка проходит по Босфору

Мужчина помахал рукой русской субмарине, а ему с палубы махнули в ответ

Петрозаводчанин, оказавшийся на отдыхе в районе Босфора, рассказал о необычной встрече.

Мужчина снял на видео, как российская субмарина проходит по узкому проливу между Европой и Малой Азией.

«Не каждый день такое увидишь. Наша подлодка под Андреевским флагом шла в Черное море, и это сегодня - сразу после полудня»,

- рассказал мужчина.

«Я помахал нашим рукой, а мне с палубы лодки помахали в ответ!» - радостно поделился с нашей редакцией петрозаводчанин. (фото и видео читателя «Петрозаводск говорит»)

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Метки: 
новости петрозаводска
субмарина
подводная лодка
Босфор
пролив
отдых