Россия возобновит чартерные авиарейсы на Кипр с 1 марта

С 1 марта Россия возобновляет регулярные и чартерные рейсы на Кипр. Решение было принято на федеральном оперативном штабе.

«Принято решение с 1 марта снять ограничения на выполнение регулярных и чартерных рейсов из пунктов России, открытых для международных полетов, в пункты на территории Кипра»,

- сообщается на сайте правительства РФ.

Кроме того, будет увеличено количество рейсов по другим международным направлениям. С 21 февраля Россия увеличит количество рейсов в Германию, Венгрию и Шри-Ланку, с 1 марта – в Грецию.

Также будет возобновлено международное авиасообщение с 21 февраля из аэропортов пяти городов - Нижневартовска, Ставрополя, Ханты-Мансийска, Якутска и Абакана.

Оперштаб рекомендует россиянам перед полетом за рубеж сделать прививку против коронавируса. (фото pixabay.com, dimitrisvetsikas1969)