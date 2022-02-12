Более 76 миллиардов выделили дополнительно на больничные россиян

На выплаты по больничным россиян в феврале и первой половине марта выделят дополнительно более 76,5 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС. Решение было принято на заседании правительства РФ в минувший четверг.

Это позволит обеспечить своевременную выплату Фондом социального страхования пособий по временной нетрудоспособности, рост расходов на которые обусловлен распространением новой коронавирусной инфекции.

По словам премьер-министра Михаил Мишустина, выделенные средства позволят поддержать сбалансированность бюджета Фонда социального страхования, чтобы граждане получали положенные им средства своевременно и в полном объеме. (фото pixabay.com, Evgeny)