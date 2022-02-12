Умерла звезда «Тихого Дона» Зинаида Кириенко

Ушла из жизни народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко, сообщает ТАСС. Ей было 88 лет. Актриса умерла в больнице, куда ее госпитализировали ранее с коронавирусной инфекцией.

Актриса снялась более чем в 30 фильмах и сериалах. Зрителям запомнилась ее Наташа в фильме Сергея Герасимова «Тихий Дон» 1957 года. Актриса также снялась в фильмах «Судьба человека», «Казаки», «Любовь земная», «Судьба» и других.

Кириенко родилась 9 июля 1933 года в Махачкале. Окончила ВГИК, была однокурсницей Людмилы Гурченко и Натальи Фатеевой. Работала в Московском драматическом театре им. А. С. Пушкина, играла в Московском драматическом театре на Малой Бронной, в Театре-студии киноактера. Выступала с сольными концертами как певица. (фото gazeta.ru)