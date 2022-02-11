Подавший в суд на Деда Мороза юрист из Петербурга стал Гарри Поттером

Юрист Игорь Мирзоев, который в свое время подал иск против Деда Мороза, официально сменил имя. Теперь петербуржца зовут Гарри Поттер. Он опубликовал в своем аккаунте в Instagram фотографию паспорта.

Юрист объяснил, что поменять имя его надоумил российский президент. Во время одной из пресс-конференций Владимир Путин ответил Игорю Мирзоеву, почему Дед Мороз не дарит ему подарков.

По мнению президента, юрист должен проанализировать свое поведение и понять, что он делает не так.