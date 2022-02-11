Зюганов попал в ту же больницу, где лечится Жириновский

Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов в данный момент находится в Центральной клинической больнице Москвы. Об этом «Интерфаксу» рассказал руководитель пресс-службы КПРФ Александр Ющенко.

Интересно, что в той же больнице лечится и лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который попал туда на днях с коронавирусом.

Как заверил Ющенко, у Зюганова просто признаки простуды. В больницу его решили поместить из предосторожности, с учетом перенесенных ранее операций и эпидемиологической обстановки. По мнению врачей, это поможет избежать рисков.

Напомним, Жириновский примерно две недели скрывал заражение коронавирусом. Он объяснил, что не хотел сеять сомнения у сторонников вакцинации. Политик был привит восемь раз, но все равно заболел омикрон-штаммом. // Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press.com