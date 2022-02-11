Как в пандемию предпочитают знакомиться бумеры, зумеры и миллениалы

В преддверии 14 февраля эксперты Orbit провели опрос жителей российских городов-миллионников, показавший, что пандемия привела к увеличению числа контактов в соцсетях. Так, около 14% респондентов познакомились со своей второй половинкой на самых популярных интернет-площадках – «ВКонтакте» и Instagram, и продолжают развивать отношения.

При этом эксперты отмечают спад частоты знакомств за последний год – 28% опрошенных отметили, что стали знакомиться реже.·И более открыты к дистанционному общению представители сильного пола – за такой вариант высказались 34% опрошенных мужчин. В то время как женщины составили 20%. Остальные предпочитают традиционный формат знакомств из-за возможности личного общения.

Опрос проводился среди бумеров (50+), милениалов (30+)и зумеров (20+). Последние чаще всего находят пару в социальных сетях – 74%, тогда как миллениалы одинаково активны как онлайн, так и офлайн. А более мудрые предпочитают личное знакомство.

В опросе на тему романтических отношений и популярных способов знакомств участвовали более 500 человек в возрасте от 18 до 45. Фото: pixabay.com/ru