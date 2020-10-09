Россиян предупредили о многодневной магнитной буре

Очередная магнитная буря обрушится на Землю. Правда, на этот раз прогнозируется, что буря будет многодневной. Ее приход ожидается во второй декаде октября.

Специалисты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН прогнозируют пятидневную магнитную бурю, которая усилится 25 октября, сообщает РИА Новости.

По прогнозу ученых, магнитная буря класса G1 начнется 21 октября и продлится до 24-го. В этот день она перерастет в среднюю бурю класса G2. Магнитосфера нашей планеты придет в норму только 29 октября.

Исследователи напомнили, что в классификации магнитных бурь пять уровней - от G1 до G5. Слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, повлиять на пути миграций птиц и животных. Более сильные вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, сбои напряжения в промышленных сетях. Повышенная солнечная активность может сделать северное сияние более видимым для жителей южных широт.